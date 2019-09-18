Тайсон хочет покинуть "Шахтер" зимой, – СМИ

Вингер "Шахтера" Тайсон попросил руководство "горняков" отпустить его в январское трансферное окно в случае, если интерес к футболисту сохранит представитель Серии А – "Милан".

"Россонери" активно боролись за право подписать 31-летнего игрока в конце августа и вплоть до последних часов 2 сентября – даты закрытия трансферного окна в Италии, сообщает Calciomercato.

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Отмечалось, что "Шахтер" был готов отпустить Тайсона только в случае активации "Миланом" клаусула футболиста, которая составляет 30 миллионов евро.

Итальянский клуб предлагал аренду вингера с обязательством выкупа за 25 миллионов, однако это не устроило "горняков".

Стоит напомнить, что Тайсоном интересовалась "Рома". Но команда оказалась не готова заплатить предложенную сумму.