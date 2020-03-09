Тайсон: Я спал с тигрицей, она разодрала мне руку

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал о тигрице Кении. Тигрица была домашним животным боксера в течение 16 лет.

Тайсон рассказал ютуб-каналу GQ Russia, что был очень привязан к тигрице. Ее вес составлял около 250 килограммов.

"У меня был домашний тигр. Ее звали Кения, и она весила около 250 килограммов. Я был очень привязан к ней", – сказал Майк.

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Я оберегал ее, спал с ней, держал в моей комнате. Она оставалась со мной около 16 лет. Массивный монстр, вы не можете представить себе ее размеры. Она стала очень старой, потеряла зрение, вывихнула бедро. И плюс разодрала мне всю руку,

– сказал Тайсон.

Видео интервью Тайсона

Тайсон завел тигра после выхода из тюрьмы. Отметим, что цена одного бенгальского тигра – около 70 тысяч долларов.

Возможно, Майк получил дикое животное в качестве подарка.

По информации СМИ, Тайсон тратил 1500 долларов в неделю на содержание тигрицы.

Что известно о Тайсоне?Американец был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и самым молодым боксером, который завоевал чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF.



На протяжении всей боксерской карьеры Тайсон отличался жестоким стилем и таким же поведением. Он был первым тяжеловесом, который владел поясами WBC, WBA и IBF одновременно.