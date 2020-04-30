Тайсон побил семь проституток в отеле: боксер был под действием наркотиков

Бывший чемпион мира Майк Тайсон в 2009 году побил семь проституток в гостиничном номере. Выдающийся американский боксер был под действием наркотиков.

Как сообщает The Sun, из-за паранойи Тайсон решил, что девушки хотят его ограбить. Боксер решил их побить.

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"Лежа в отеле, я пытался никогда не быть один – даже если это проститутка или собака. Было действительно темно. Я в своем люксе с семью женщинами, у меня был морфий, кокаин, марихуана, Хеннесси и препарат типа Виагры.

Из-за веществ меня настигла паранойя, я достиг самого дна, решив, что те девушки хотят меня ограбить и подставить. Я начал их бить. Я был в темноте. В этом была причина, я не хотел отдавать им ни частицы моей души.

Это мой дьявол, вот он я – закрытый и одинокий. Не было никого, чтобы сказать, что я перегибаю палку. Это – дьявол, и он победил. Я выбросил их всех. Это худшее, что я делал", – рассказал Тайсон.

Боксер заявил, что решил больше никогда не употреблять кокаин.

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Что известно о Майке Тайсоне?

За профессиональную карьеру боксера провел 58 боев и одержал 50 побед (44 – нокаутом), за что получил прозвище "Железный Майк". Еще шесть раз он проигрывал, а два боя получили статус "не состоялось".

Наиболее известные его поражения – дважды против Эвандера Холифилда (в первом потеря чемпионского пояса WBA, в реванше – дисквалификация Тайсона за то, что он откусил кусок уха соперника).

Также против Джеймса Дугласа в Токио. Тогда Тайсон потерял титулы WBC, WBA и IBF. Этот бой считается одним из крупнейших апсетов в истории бокса.

Последний бой провел 11 июня 2005 года, проиграв Кевину Макбрайту. Тайсону в то время было 38 лет и 11 месяцев.

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