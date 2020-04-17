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Тайсон покинет "Шахтер": футболист назвал новый клуб и дату перехода

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Тайсон / shakhtar.com

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон в который раз заговорил о смене клуба. Лидер донецкой команды стремится вернуться в Бразилию.

Тайсон в прямом эфире в инстаграме вспомнил тему возможного перехода в свой бывший клуб "Интернасьонал", информирует Revista Colorada.

Кстати Богатый клуб Германии едва не приобрел чемпиона мира в составе сборной Украины

"Дай бог, буду в "Интернасьональ" в 2021 году", – сказал Тайсон.

В начале апреля Тайсон в прямом эфире с игроком бразильского "Интернасьонала" Андресом Д'Алессандро рассказал о желании вернуться в Бразилию.

Он заявил, что скоро осуществит свою мечту и вернется в Бразилию, чтобы сыграть с Д'Алессандро в одной команде.

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Тайсон – воспитанник "Интернасьонала". Из этого клуба он в 2010 году перешел в "Металлист", а затем в "Шахтер".

По информации СМИ, "Интернасьонал" хотел подписать Тайсона зимой. Также игрока в 2019 году стремилась приобрести итальянская "Рома".

Однако "Шахтер" требовал от итальянского клуба слишком большую сумму.

В конце 2019 года Тайсон устроил демарш. Бразилец не хотел оставаться в донецком клубе.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Трансферы Шахтер Футбол
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