Тайсон покинет "Шахтер": футболист назвал новый клуб и дату перехода
Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон в который раз заговорил о смене клуба. Лидер донецкой команды стремится вернуться в Бразилию.
Тайсон в прямом эфире в инстаграме вспомнил тему возможного перехода в свой бывший клуб "Интернасьонал", информирует Revista Colorada.
Кстати Богатый клуб Германии едва не приобрел чемпиона мира в составе сборной Украины
"Дай бог, буду в "Интернасьональ" в 2021 году", – сказал Тайсон.
В начале апреля Тайсон в прямом эфире с игроком бразильского "Интернасьонала" Андресом Д'Алессандро рассказал о желании вернуться в Бразилию.
Он заявил, что скоро осуществит свою мечту и вернется в Бразилию, чтобы сыграть с Д'Алессандро в одной команде.
Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Тайсон – воспитанник "Интернасьонала". Из этого клуба он в 2010 году перешел в "Металлист", а затем в "Шахтер".
По информации СМИ, "Интернасьонал" хотел подписать Тайсона зимой. Также игрока в 2019 году стремилась приобрести итальянская "Рома".
Однако "Шахтер" требовал от итальянского клуба слишком большую сумму.
В конце 2019 года Тайсон устроил демарш. Бразилец не хотел оставаться в донецком клубе.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Украинские легкоатлеты не получат ежегодную финансовую помощьсегодня , 12:32
-
Как и где можно заниматься спортом во время карантинасегодня , 10:57
-
Шевченко может возглавить "Челси", даты финалов еврокубков и другие новости спорта 16 апрелясегодня , 08:05
-
Экс-футболист "Динамо" не исключает переход в "Шахтер"сегодня , 09:48
-
Это будет серьезный вызов, – пресс-атташе сборной Украины о последствиях карантинасегодня , 13:13
-
Один из лучших нападающих УПЛ прокомментировал интерес "Динамо"сегодня , 11:33