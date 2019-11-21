Тайсон получил наказание за нецензурный жест на матче "Шахтер" – "Динамо"

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Тайсон / shakhtar.com

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по матчу 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо". Во время этого поединка футболист "Шахтера" Тайсон получил прямое удаление за нецензурный жест. Именно этот эпизод рассматривал КДК УАФ.

По информации Тribuna.com Тайсон за показанный средний палец болельщикам "Динамо" получил дисквалификацию на один матч. Также бразилец наказан двумя матчами условно.

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Пока ни сайт УАФ, ни "Шахтера" не сообщает о дисквалификации Тайсона.

Видео нецензурного жеста Тайсона (видео также доступно по ссылке)

Между тем издание не сообщает о решении КДК относительно действий болельщиков "Динамо" на гостевом секторе стадиона ОСК "Металлист", в которых прослеживаются проявления расизма (имитация обезьяньего уханья).

Что произошло на матче? Матч состоялся 10 ноября. Игру пришлось прервать из-за расистских возгласов с трибун. Оба игрока "Шахтера" Тайсон и Дентиньо покидали поле со слезами. После игры оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм.

Также "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Полиция же начала расследование этого случая.

Также Тribuna.com сообщает, что голкипер "Карпат" Олег Кудрик получил такое же наказание за такой же жест в матче с "Мариуполем". Кудрик получил прямую красную карточку после финального свистка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер Новости Спорта Динамо
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