Тайсон после матча поддержал Цыганкова, игрок "Динамо" сразу ему ответил

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Цыганков и Тайсон поддержали друг друга после матча
Цыганков и Тайсон поддержали друг друга после матча / ФК "Шахтер"

Украинское "эль-классико" между "Шахтером" и "Динамо" закончилось победой "горняков". При этом в матче было показано сразу 16 желтых карточек, а два игрока были удалены с поля. Несмотря на это, после этого матча нашлось место и для слов поддержки.

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По окончании матча полузащитник "Шахтера" Тайсон опубликовал у себя в Instagram Stories фотографию с Виктором Цыганковым. "I will always respect you! Good luck my friend" (Я всегда буду уважать тебя! Удачи, мой друг), – подписал фотографию Тайсон.

Виктор Цыганков почти сразу ответил на это сообщение. "Respect above all. Good game my friend and good luck" (Уважение превыше всего. Хорошей игры, мой друг, и успеха), – написал Виктор Цыганков.

К слову, Цыганков и Тайсон были капитанами команд в этом матче.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Шахтер Динамо
Источник: 24 Канал
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