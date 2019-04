Тайсон после матча поддержал Цыганкова, игрок "Динамо" сразу ему ответил

Украинское "эль-классико" между "Шахтером" и "Динамо" закончилось победой "горняков". При этом в матче было показано сразу 16 желтых карточек, а два игрока были удалены с поля. Несмотря на это, после этого матча нашлось место и для слов поддержки.

Стоит увидеть, как "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины

По окончании матча полузащитник "Шахтера" Тайсон опубликовал у себя в Instagram Stories фотографию с Виктором Цыганковым. "I will always respect you! Good luck my friend" (Я всегда буду уважать тебя! Удачи, мой друг), – подписал фотографию Тайсон.

Виктор Цыганков почти сразу ответил на это сообщение. "Respect above all. Good game my friend and good luck" (Уважение превыше всего. Хорошей игры, мой друг, и успеха), – написал Виктор Цыганков.

К слову, Цыганков и Тайсон были капитанами команд в этом матче.