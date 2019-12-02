Тайсон стал лучшим футболистом Украины 2019 года

В понедельник, 2 декабря, на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". В рамках мероприятия был определен лучший футболист 2019 года.

Лучшим футболистом 2019 года стал игрок донецкого "Шахтера" Тайсон.

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Он оказался лучше партнера по команде Марлоса, а также опередил в голосовании лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

В прошлом сезоне Тайсон вместе с "Шахтером" оформил так называемый "золотой дубль". Как известно, "горняки" выиграли национальное первенство и Кубок Украины.

Всего на счету бразильца в прошлом сезоне 35 матчей, 6 голов и 15 результативных передач.