Тайсон в Шахтере: конфликт продолжается

После победы донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы над "Бенфикой", бразилец Тайсон снова показал всем свое недовольство, относительно его ситуации в клубе.

Победа "Шахтера" над "Бенфикой" стала 20-й для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Португалии.

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После тактической замены в конце встречи, Тайсон покинул поле, не пожав руку наставнику "горняков". Это значит – конфликт набирает обороты.

После матча в одной из соцсетей футболиста появился новый пост с намеком на его ситуацию в клубе.

Если вы не понимаете мое молчание, то как вы поймете мои слова? Мои причины?,

– выплеснул свои эмоции Тайсон.

Отметим, это уже второй год такого бунта бразильца в донецком клубе. Тайсон каждый раз выплескивает свое недовольство. Игрок хочет играть в новом клубе и более сильном чемпионате.