Тайсон вышел на разминку перед матчем с "Бенфикой" в футболке с номером погибшего Брайанта: фото
Полузащитник "Шахтера" Тайсон почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта.
Тайсон вышел на тренировку перед матчем Лиги Европы с "Бенфикой" в футболке с номером знаменитого игрока НБА Коби Брайанта (24), погибшего в результате авиакатастрофы. Кроме номера 24 на оранжевой футболке написано фамилия Брайант.
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Тайсон почтил память Коби Брайанта / Фото: ФК "Шахтер"
Напомним, 20 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист" проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно возле города Калабасас утром 26 января при местному времени.
- Все девять человек, находившиеся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находились ее партнер по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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