Тайсон заявил, что не планирует оставаться в "Шахтере" и назвал клуб, куда перейдет бесплатно

Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тайсон решил сделать демарш. Бразилец не хочет оставаться в донецком клубе.

Тайсон отправился в Бразилию, где проводит свой отпуск. Там журналисты у него и спросили о его будущем.

"Я не буду сейчас говорить о возвращении в "Интернасьонал". Если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продолжать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть – "Интернасьонал". я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", – сказал Тайсон.

Taison admite que caso o Inter demonstre interesse em assinar um pré-contrato ano que vem ele assinaria. pic.twitter.com/d9RXCfIucH — O Bairrista (@O_Bairrista) December 21, 2019

У Тайсона контракт с "Шахтером" действует до июля 2021 года. Однако уже в январе 2021 года бразилец может подписать предварительный контракт с любым клубом и перейти туда бесплатно летом.

Напомним, в конце 2019 года вокруг Тайсона и "Шахтера" возникло немало скандалов. Сначала игрок получил красную карточку в матче против "Динамо". Он показал неприличный жест болельщикам и выбил мяч на трибуны. Сам матч прерывали из-за расистских выкриков с трибун в сторону футболиста, он со слезами на глазах покидал поле. Букмекеры даже начали принимать ставки, покинет ли Тайсон "Шахтер" из-за расистского скандала.

К слову: Видео расистского скандала и красной карточки Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо"

Уже после этого в предпоследнем матче чемпионата Украины против "Олимпика" Тайсон получил желтую карточку в компенсированное арбитром время из-за того, что откинул мяч. Это предупреждение для игрока стало четвертым в сезоне, поэтому футболист пропускал следующий матч в УПЛ – важную игру против "Зари". Из-за этого он получил порцию критики от другого игрока "Шахтера" Тараса Степаненко. Однако сам Тайсон не промолчал и ответил на это.