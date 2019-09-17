Тайсон записал обращение к болельщикам, где рассказал о своей травме: видео

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон получил жуткую травму в матче против "Зари". Уже после матча игрок записал видеообращение к своим болельщикам.

Напомним, Тайсон в игровом моменте упал на газон, после чего Исмаили случайно задел его голову коленом. На поле у него начался приступ, и его забрали медики.

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Смотрите видео травмы Тайсона в матче против "Шахтера"

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После матча врач "Шахтера" прокомментировал состояние Тайсона. По его словам, у игрока "стабильное состояние после сотрясения головного мозга. Его жизни ничего не угрожает". Однако участие футболиста в игре против "Манчестер Сити" в среду, 18 сентября, под вопросом.

Сам игрок после этого записал видеообращение. Он сообщил, что с ним все хорошо. Он уже тренируется с основой. И планирует сыграть в матче против "Манчестер Сити".