Тайсону предлагают бешеную сумму за повторение поединка 1995 года
Компания Boston Boxing Promotions предложила 1,1 миллиона долларов Майку Тайсону для реванша с Питером Макнили. Поединок планируют провести в Медфилде, штат Массачусетс.
Инициатором боя выступает компания Boston Boxing Promotions. Об этом сообщает Boxing Scene.
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Тайсон – Макнили: бой в 1995 году
Тайсон дрался с Макнили в 1995 году после 4-летнего перерыва. Майк дважды отправил Питера в нокдаун в первом раунде. Бой закончился на 89 секунде, когда угловой Макнили выбросил полотенце.
Тайсон – Макнили видео боя
Тайсон возвращается в бокс главное
- Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе планирует вернуться в бокс не для профессиональных боев. По словам Тайсона, гонорары за бои пойдут на благотворительность.
- Он уже возобновил тренировки и демонстрирует приличную форму.
- Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом.
- По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
- Президент WBC Маурисио Сулейман обещает включить Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы Майк смог провести бой.