Компания Boston Boxing Promotions предложила 1,1 миллиона долларов Майку Тайсону для реванша с Питером Макнили. Поединок планируют провести в Медфилде, штат Массачусетс.

Инициатором боя выступает компания Boston Boxing Promotions. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Тайсон – Макнили: бой в 1995 году

Тайсон дрался с Макнили в 1995 году после 4-летнего перерыва. Майк дважды отправил Питера в нокдаун в первом раунде. Бой закончился на 89 секунде, когда угловой Макнили выбросил полотенце.

Тайсон – Макнили видео боя

Тайсон возвращается в бокс главное