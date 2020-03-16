Тайсону Фьюри грозит 8 лет дисквалификации

Тайсону Фьюри и его брату Хьюи грозит длительная дисквалификация. Показания фермера Мартина Керфута о том, что Тайсон предлагал ему 30 тысяч долларов для прикрытия употребления допинга, заинтересовали Британское антидопинговое агентство (UKAD).

Британское издание Daily Mail сообщает, что UKAD рассмотрит свидетельство фермера Керфута и будет расследовать дело братьев Фьюри о сокрытии употребления допинга.

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Фермер из графства Ланкашир (Англия) Мартин Керфут сообщил, что представитель Тайсона предлагал ему 30 тысяч долларов за то, чтобы он дал ложные показания о проваленном боксером допинг-тесте в 2015 году.

Daily Mail пишет, что если UKAD докажет вину братьев Фьюри, то каждый из них может получить дисквалификацию на восемь лет.

Что известно о допинге Тайсона Фьюри?

24 июня 2016 года братьям Фьюри были предъявлены обвинения в употреблении запрещенного препарата – анаболического стероида нандролона.

Все это происходило на фоне организации реванша между Тайсоном и украинским боксером Владимиром Кличко.

В ответ на это Фьюри подал в суд на антидопинговое агентство UKAD за распространение неправдивой информации. UKAD в свою очередь сделало публичное заявление, подтвердив подозрения о нарушении Фьюри антидопинговых правил.

Позже UKAD сняло временную дисквалификацию с Тайсона Фьюри.

В конце сентября 2016 года стало известно, что в допинг-пробе Тайсона Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.

После этого Британский боксерский совет (BBBofC) принял решение отозвать боксерскую лицензию у Тайсона. Фьюри вернулся в ринг летом 2018 года.

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