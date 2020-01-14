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Так было, есть и будет: Ломаченко ответил на критику новым видео, его поддержал Усик

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Васили Ломаченко / Фото из открытых источников

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику болельщиков после своей публикации видео с российским спецназом.

На совместной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram было опубликовано видео с кадрами любительской карьеры боксера, в частности, победы на двух Олимпиадах. Также это видео опубликовал в своем Instagram Усик.

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В ролике акцентировано внимание на украинском флаге, который Ломаченко каждый раз после побед держит в руках. Также в середине ролика можно услышать украинский гимн.

"Так было, так есть и так будет!" – подписано видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomachenko

Публикация от LomUs️ (@lomus_official)

Напомним, на официальной странице Василия Ломаченко в Инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео благодарит "" вежливым людям ". Так называли российских военных, которые без опознавательных знаков захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова. Из-за этого на боксера посыпался шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Василий Ломаченко Бокс
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