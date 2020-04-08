Такие как ты у меня наперегонки бегают за пивом: агент Селюк о русском футболисте

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поссорился с нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым, выступающим за испанскую "Сельту" на правах аренды.

Об этом заявил сам агент, который не сомневается, что футболист говорит неправду о своем приезде обратно в Москву. Агент считает, что правдивая история совсем другая и футболиста просто выгнало руководство испанской "Сельты".

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Агент объясняет свое мнение тем, что ни один нормальный человек не поедет в Москву, чтобы сидеть на карантине. По возвращении в Испанию Смолов вновь должен будет сидеть две недели в карантине, итого в сумме будет выходить 28 дней, кто ему будет оплачивать его большую зарплату в такой ситуации Дмитрий Селюк не понимает.

Зарплата российского футболиста составляет 250 тысяч долларов в месяц. Агент добавляет, что футболист скорее всего уехал в Россию, чтобы нарушать карантин, потому что это в Испании ему не удастся.

Смолов написал функционеру в ответ на такое заявление: "Чувак ты серьезно думаешь о том, кто лукавит? На этом фото очевидно, от кого отказались".

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие как ты у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все,

– ответил Селюк.

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все. https://t.co/bCBohvzN0S — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) April 7, 2020

Агент заявил, что Смолов любитель виртуальных игр в которых он давно уже потерялся. Селюк надеется, что ему удастся убедить футболиста сказать правду.

Добавим, что ранее Селюк был президентом двух украинских клубов "Таврия" и донецкого "Металлурга". Сейчас проживает агент в Барселоне.

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