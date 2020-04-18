Такое, как сейчас в Беларуси, со мной впервые в жизни, – экс-тренер "Зари" Вернидуб

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнее поражение от "Слуцка" (1: 2) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

В пяти стартовых матчах чемпионата Беларуси подопечные Юрия Вернидуба одержали лишь одну победу и дважды сыграли вничью.

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Такого начала я еще не помню в своей жизни. Что поделаешь? Оправдываться я не буду. Если команда в прошлой игре сделала 21 удар, сейчас – 24 или 25, из них больше половины в створ ворот – и мы забить не можем... Не знаю. Работаем, работаем. Значит, не умеем мы забивать, если пенальти не забиваем. Реализируй, 40 минут времени – и все было бы по-другому. Но что имеем, то имеем.

А у соперников? Даже не удар, шла подача – и первый гол. До этого хоть один удар был по воротам? Не было. Наоборот, нагнетали, были моменты и перекладина,

– цитирует Юрия Вернидуба "Пресбол".

В турнирной таблице чемпионата Беларуси "Шахтер" занимает 12 место, а "Слуцк" на некоторое время вышел в лидеры.

Чемпионат Беларуси – единственный из европейских футбольных турниров, который не отменили в связи с пандемией коронавируса.

Шахтер – Слуцк видеообзор матча

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