24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Такое, как сейчас в Беларуси, со мной впервые в жизни, – экс-тренер "Зари" Вернидуб

- Читати новину українською
Юрий Вернидуб / Getty Images

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнее поражение от "Слуцка" (1: 2) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

В пяти стартовых матчах чемпионата Беларуси подопечные Юрия Вернидуба одержали лишь одну победу и дважды сыграли вничью.

Смотрите также Известный тренер готов возглавить украинский клуб

Такого начала я еще не помню в своей жизни. Что поделаешь? Оправдываться я не буду. Если команда в прошлой игре сделала 21 удар, сейчас – 24 или 25, из них больше половины в створ ворот – и мы забить не можем... Не знаю. Работаем, работаем. Значит, не умеем мы забивать, если пенальти не забиваем. Реализируй, 40 минут времени – и все было бы по-другому. Но что имеем, то имеем.

А у соперников? Даже не удар, шла подача – и первый гол. До этого хоть один удар был по воротам? Не было. Наоборот, нагнетали, были моменты и перекладина,
– цитирует Юрия Вернидуба "Пресбол".

  • В турнирной таблице чемпионата Беларуси "Шахтер" занимает 12 место, а "Слуцк" на некоторое время вышел в лидеры.
  • Чемпионат Беларуси – единственный из европейских футбольных турниров, который не отменили в связи с пандемией коронавируса.

Шахтер – Слуцк видеообзор матча

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости Беларуси Футбол Спорт
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:32 В Киево-Печерской лавре обнаружили 26 новых случаев заболевания COVID-19
Лікування 65697
сегодня , 11:49 Коронавирус в России: новый антирекорд
Лікування 257771
сегодня , 08:38 Новый пожар в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео
Новини України 106672
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
Новини України 25150
сегодня , 11:46 Известный рефери, который судил бои с участием Кличко, Тайсона и Льюиса умер от коронавируса
Бокс 322
сегодня , 08:00 Новая дата боя Ломаченко, клуб УПЛ сократил зарплаты игрокам: главные новости спорта 17 апреля
Інші види спорту 457
сегодня , 11:14 Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"
Футбол 404
сегодня , 11:27 Киев до сих пор на первом месте по уровню загрязнения воздуха из-за дыма от пожаров
Новини України 43381
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
17 апреля 14:35 Умер чемпион мира по футболу Хантер: причина смерти
Михайло Гема
17 апреля 10:57 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
16 апреля 17:06 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
16 апреля 12:57 Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер
Михайло Гема
16 апреля 11:52 Украинская теннисистка Ястремская стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей