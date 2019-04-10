"Такое впечатление, что я иду в президенты": Свитолина потроллила выборы в Украине

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

В среду, 10 апреля, Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать на НСК "Олимпийский" для сдачи анализов экспертам VADA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила посмеяться над этим. Свитолина в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой она сдает кровь на допинг-тест.

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"Такое впечатление, что я иду в президенты", – подписала публикацию теннисистка.

В понедельник, 22 Апрель Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в немецком Штутгарте. Кроме украинки на этом турнире примут участие Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Белинда Бенчич, Ван Цян и Лаура Зигемунд.

Свитолина пока восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. Элина объявила о паузе в выступлениях.

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Теги: Выборы Президента 2019 Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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