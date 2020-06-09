Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт считает, что руководство УАФ слишком долго решает судьбу сезона. Нужно быстрее решать такие серьезные вопросы.

Мнением наставник поделился в комментарии для "Футбол 24".

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" Цирк на дроті "

Сколько времени уже прошло, а они до сих пор не могут определиться – играем или нет, кто в какой лиге. Даже медведь принял бы решение быстрее,

– заявил наставник.

11 июня УАФ должен решить судьбу чемпионата. Тренер рассматривает возможность, что команда может собраться 14 июня, чтобы сделать тесты на коронавирус. После получения результатов, если все окажутся здоровыми, футболисты смогут начать тренировки.

Последний раз команда тренировалась еще 13 марта. По словам Юрия Вирта, команде необходимо около трех недель, чтобы восстановить тонус и начать чемпионат.

Добавим, что клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение чемпионата. Такое решение поддержали представители 14 команд, пять были против, а один воздержался. Большинство клубов не могли выполнять требования медпротокола.

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Клубы против возобновления сезона

Ранее восемь клубов обратились к руководству ПФЛ с просьбой не проводить заседания Совета лиг. Этими клубами являются "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы". Они направили в ПФЛ письма с призывом завершить нынешний сезон досрочно.

Именно эти восемь клубов голосовали против восстановления сезона на заседании от 21 мая. Затем стало известно, что в письме-опроснике, направленном ПФЛ клубам с целью определить оптимальный вариант продолжения сезона, "Минай" вместе с "Рухом", "Ингульцом", "Металлистом-1925", "Черкасщиной", "Агробизнес", "Металлургом" и "Оболонью-Броварами" голосовал за продолжение сезона по регламенту.

Мнение клубов

"Минай" за то, чтобы доиграть чемпионат, но при условии, что все 16 клубов смогут продолжить участие в соревнованиях.

"Волынь" воздержалась, аргументируя это тем, что нет 100-процентной уверенности в удачном медицинском обследовании.

"Рух" заявил, что готов доиграть сезон в классическом формате.

Основатель "Металлиста-1925" Сергей Стороженко не сдерживая эмоций заявил, что создается впечатление, что уже все решено, а представители большинства клубов есть только для статистики.

Президент второлиговой "Чайки" Александр Нигруца тоже не против возобновления чемпионата, но считает, что продолжение сезона принесет командам дополнительные расходы. По его словам, футболисты готовы вернуться к тренировкам. Тестирование на коронавирус планируется. Команда ждет окончательного решения УАФ.

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Вопрос по обмену клубами между Второй и Первой лигами будет решаться после завершения аналогичного голосования по доигрыванию Первой лиги.

После 20 туров Группы "А" таблицу возглавляют "Нива", "Полесье" и "Верес" соответственно. В группе "Б" ситуация следующая – ВПК "Агро", "Кристалл" и "Альянс".