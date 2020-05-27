Талант "Шахтера" Мудрик одним движением принял мяч, сброшенный с крыши пятиэтажки: видео

Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал технику обращения с мячом, повторив трюк, который пользуется популярностью у фристайлеров.

Мудрик одним движением принял мяч, сброшенный с крыши пятиэтажного дома, когда он стоял у его подножия. Мяч буквально "прилип" к ноге игрока, пишет 24 канал.

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"Я не ходил на уроки физики в школе", – прокомментировал ролик Михаил.

Техника Михаила Мудрыка

Михаил Мудрик считается одним из самых перспективных украинских футболистов. Игрок уже провел на взрослом уровне 10 матчей в аренде за "Арсенал-Киев".

Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.