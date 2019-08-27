Талант "Динамо" имеет предложения сразу из трех европейских топ-чемпионатов

Киевское "Динамо" может отдать в аренду хавбека Николая Шапаренко. Футболист кроме "Фехервара" имеет варианты еще с тремя странами.

Об этом сказал известный журналист, ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Несколько ранее стало известно, отдаст ли "Динамо" юного таланта в аренду

Шапаренко действительно интересуется "Фехервар", где выступает украинец Иван Петряк. Венгерский клуб сейчас как раз ищет игрока на позицию десятки.

Кроме того, у "Динамо" есть предложения относительно Шапаренко из Бельгии, Испании и Италии. Сообщается, что это клубы из высших дивизионов, но находятся в нижней части турнирной таблицы.

Если главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко сообщит Игорю Суркису, что он не нуждается в Шапаренко, то игрок будет отправлен в аренду или продан.

Также была информация, что Николай Шапаренко может пополнить состав луганской "Зари". 20-летний футболист провел переговоры с тренерским штабом луганчан в Киеве.

Читайте также: Шапаренко немного растерян, у него мало игровой практики, – тренер "Динамо"

В нынешнем сезоне Шапаренко ни разу не попал в заявку первой команды "Динамо" на матч, в основном ограничиваясь выступлениями за дубль киевлян. В ходе прошлого сезона полузащитник принял участие в 33 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи.