Талантливая дзюдоистка Белодед рассказала, по чему скучает во время карантина
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед активно тренируется и поддерживает прекрасную форму во время карантина. Спортсменка рассказала болельщикам, чего ей не хватает сейчас в жизни.
Этим украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась в своем инстаграме. Также Дарья Белодед призывала всех в своих соцсетях оставаться дома и выкладывать видео своих занятий с тегом #тренуємосьразом.
Читайте также Дарья Белодед показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Мне так не хватает соревнований и тренировочных лагерей,
– написала дзюдоистка.
Дарья Белодед стала лучшей спортсменкой года. Лучший тренер года – Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, которые являются личными наставниками Дарьи Белодед.
Добавим, что про украинскую дзюдоистку Дарью Белодед сняли фильм. Премьера была запланирована на март, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на неопределенную дату.
Достижения Дарии Белодед
- Чемпионка Украины среди кадетов (2015, 2016).
- Дважды становилась чемпионкой Украины среди юниоров (2015, 2016).
- Пятикратная чемпионка European Cup (кадеты, 2015, 2016). Дважды становилась серебряным призером European Cup среди юниоров.
- Чемпионка Европы среди кадетов в 2015 и 2016 годах.
- В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).
- Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.
- Завоевала золото European Judo Cup в 2017 году в Праге.
- Трижды становилась победительницей Grand Prix в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году получила бронзу соревнований.
- Четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала Grand Slam (2018, 2019 и 2020 годах).
- Стала обладательницей Continental Cup в 2018 году.
- Серебряная призерка Judo Grand Prix в 2019 году.
- Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг (2018, 2019).
- В 2019 году в Минске стала чемпионкой европейских игр.
- Дважды становилась чемпионкой Европы (2017, 2019).
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram