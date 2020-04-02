Талантливая дзюдоистка Белодед рассказала, по чему скучает во время карантина

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед активно тренируется и поддерживает прекрасную форму во время карантина. Спортсменка рассказала болельщикам, чего ей не хватает сейчас в жизни.

Этим украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась в своем инстаграме. Также Дарья Белодед призывала всех в своих соцсетях оставаться дома и выкладывать видео своих занятий с тегом #тренуємосьразом.

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Мне так не хватает соревнований и тренировочных лагерей,

– написала дзюдоистка.

Дарья Белодед стала лучшей спортсменкой года. Лучший тренер года – Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, которые являются личными наставниками Дарьи Белодед.

Добавим, что про украинскую дзюдоистку Дарью Белодед сняли фильм. Премьера была запланирована на март, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на неопределенную дату.

Достижения Дарии Белодед

Чемпионка Украины среди кадетов (2015, 2016).

Дважды становилась чемпионкой Украины среди юниоров (2015, 2016).

Пятикратная чемпионка European Cup (кадеты, 2015, 2016). Дважды становилась серебряным призером European Cup среди юниоров.

Чемпионка Европы среди кадетов в 2015 и 2016 годах.

В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).

Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.

Завоевала золото European Judo Cup в 2017 году в Праге.

Трижды становилась победительницей Grand Prix в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году получила бронзу соревнований.

Четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала Grand Slam (2018, 2019 и 2020 годах).

Стала обладательницей Continental Cup в 2018 году.

Серебряная призерка Judo Grand Prix в 2019 году.

Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг (2018, 2019).

В 2019 году в Минске стала чемпионкой европейских игр.

Дважды становилась чемпионкой Европы (2017, 2019).

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