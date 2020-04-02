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Талантливая дзюдоистка Белодед рассказала, по чему скучает во время карантина

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Дарья Белодед / facebook.com/Bilodid.Daria

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед активно тренируется и поддерживает прекрасную форму во время карантина. Спортсменка рассказала болельщикам, чего ей не хватает сейчас в жизни.

Этим украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась в своем инстаграме. Также Дарья Белодед призывала всех в своих соцсетях оставаться дома и выкладывать видео своих занятий с тегом #тренуємосьразом.

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Мне так не хватает соревнований и тренировочных лагерей,
– написала дзюдоистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I so miss competitions and training camps️ #judo

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Дарья Белодед стала лучшей спортсменкой года. Лучший тренер года – Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед, которые являются личными наставниками Дарьи Белодед.

Добавим, что про украинскую дзюдоистку Дарью Белодед сняли фильм. Премьера была запланирована на март, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на неопределенную дату.

Достижения Дарии Белодед

  • Чемпионка Украины среди кадетов (2015, 2016).
  • Дважды становилась чемпионкой Украины среди юниоров (2015, 2016).
  • Пятикратная чемпионка European Cup (кадеты, 2015, 2016). Дважды становилась серебряным призером European Cup среди юниоров.
  • Чемпионка Европы среди кадетов в 2015 и 2016 годах.
  • В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).
  • Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.
  • Завоевала золото European Judo Cup в 2017 году в Праге.
  • Трижды становилась победительницей Grand Prix в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году получила бронзу соревнований.
  • Четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала Grand Slam (2018, 2019 и 2020 годах).
  • Стала обладательницей Continental Cup в 2018 году.
  • Серебряная призерка Judo Grand Prix в 2019 году.
  • Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг (2018, 2019).
  • В 2019 году в Минске стала чемпионкой европейских игр.
  • Дважды становилась чемпионкой Европы (2017, 2019).

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Спорт Дзюдо Дария Билодид
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