Талантливые футболисты "Динамо" попали в десятку лучших молодых бомбардиров Европы

44 Читати новину українською
Артем Беседин / ФК "Динамо"

В десятке лучших бомбардиров Европы оказались два украинских футболиста с "Динамо" – Артем Беседин и Богдан Леднев.

Портал football365.com составил топ-10 лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов. Критерии выборки максимально просты: игрок должен быть не старше 23 лет и играть в десятке лучших лиг Европы.

Читайте также: "Заря" в зрелищном матче победила "Динамо", которое доигрывало вдесятером: видео

Приятно, что в топ-10 попали сразу два футболиста с УПЛ, это Артем Беседин и Богдан Леднев. Безусловный лидер – форвард "СБ Лейпцига" Тимо Вернер.

Топ-10 лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов:

1. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия). Голы: 15;

2. Тэмми Абрахам ("Челси", Англия). Голы: 11;

3. Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия). Голы: 10;

4. Александр Соболев ("Самара", Россия). Голы: 10;

5. Мусса Дембеле ("Лион", Франция). Голы: 10;

6. Джонатан Дэвид ("Гент", Бельгия). Голы: 9;

7. Виктор Осимхен ("Лилль", Франция). Голы: 9;

8. Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия). Голы: 8;

9. Богдан Леднев ("Заря", Украина). Голы: 8;

10. Артем Беседин ("Динамо Киев", Украина). Голы: 8.

Путин пошутил в сторону Зеленского, Макрона и Меркель: А у нас в квартире газ, а у вас?
сегодня
1603
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта ФК Заря Динамо Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 декабря 20:39 Месси поздравил экс-президента "Металлиста" с днем рождения и прислал ему подарок: видео
Юрій Семенюк 283
9 декабря 13:27 Россия могла получить более жесткое наказание от WADA за допинговый скандал
Юрій Семенюк 185
9 декабря 08:00 Будет ли Усик следующим оппонентом для Джошуа? Варианты для британца
Андрій Тудовші 280
8 декабря 16:35 Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео
Юрій Семенюк 120
8 декабря 16:10 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 376
Новости
Больше новостей
Залиште відгук