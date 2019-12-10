Талантливые футболисты "Динамо" попали в десятку лучших молодых бомбардиров Европы

В десятке лучших бомбардиров Европы оказались два украинских футболиста с "Динамо" – Артем Беседин и Богдан Леднев.

Портал football365.com составил топ-10 лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов. Критерии выборки максимально просты: игрок должен быть не старше 23 лет и играть в десятке лучших лиг Европы.

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Приятно, что в топ-10 попали сразу два футболиста с УПЛ, это Артем Беседин и Богдан Леднев. Безусловный лидер – форвард "СБ Лейпцига" Тимо Вернер.

Топ-10 лучших молодых бомбардиров европейских чемпионатов:

1. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия). Голы: 15;

2. Тэмми Абрахам ("Челси", Англия). Голы: 11;

3. Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия). Голы: 10;

4. Александр Соболев ("Самара", Россия). Голы: 10;

5. Мусса Дембеле ("Лион", Франция). Голы: 10;

6. Джонатан Дэвид ("Гент", Бельгия). Голы: 9;

7. Виктор Осимхен ("Лилль", Франция). Голы: 9;

8. Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия). Голы: 8;

9. Богдан Леднев ("Заря", Украина). Голы: 8;

10. Артем Беседин ("Динамо Киев", Украина). Голы: 8.