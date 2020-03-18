Талантливый хоккеист НХЛ показал, как весело и с пользой проводит время на карантине: видео

Звездный защитник "Нэшвилла" Маттиас Экгольм поделился видео, как оригинально он проводит свободное время с семьей. Хоккеист сменил коньки на лыжороллеры, сочетая тем самым времяпровождение с семьей и спорт.

Національна хокейна ліга оголосила про тимчасову зупинку регулярного сезону-2019/20 через загрозу поширення коронавірусу. Спортсмени відправлені на самоізоляцію та діляться із вболівальниками тим, як проводять вільний час.

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Шведський захисник "Нешвілла" Маттіас Екгольм показав, як проводить час з сім'єю. Він гуляє разом з дружиною і дитиною у парку, при цьому вони катаються на лижеролерах.

On or off the ice, Mattias Ekholm is always skating.



(: IG/ ibjornstad) pic.twitter.com/zsey4TmTYU — NHL (@NHL) March 17, 2020

Досягнення Маттіаса Екгольма

Маттіас – бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 2010 року.

У 2012 році став чемпіоном Швеції.

У 2012 році був наг ороджений трофеєм Сальмінга – найкращий захисник шведської хокейної ліги.

ороджений трофеєм Сальмінга – найкращий захисник шведської хокейної ліги. У 2014 році шведський хокеїст став бронзовим призером чемпіонату світу.

Маттіас Екгольм є чемпіоном світу (2018).

Що таке трофей Сальмінга? Це нагорода, яку отримують найкращі захисники шведської хокейної ліги. Трофей названий на честь відомого шведського захисника Бер'є Сальмінга, який зіграв понад тисячу матчів у НХЛ та є членом Зали слави хокею з 1996 року.

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