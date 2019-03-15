Талантливый нападающий рассказал, почему покинул "Шахтер"

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик / shakhtar.com

Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик, который на правах аренды выступает за "Арсенал-Киев", рассказал, почему решился на смену клуба.

Игрок заявил, что перешел в киевский клуб ради игровой практики.

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"На данный момент там рассчитывают на других людей, я понимал, что не могу получать игровую практику, сколько я хотел бы. Тренироваться с первой командой – это очень круто. Но если я понимаю, что играть не буду – то нужно выбрать команду, где смогу играть прямо сейчас", – сказал футболист.

Также игрок прокомментировал слова тренера дончан Паулу Фонсеки о том, что Мудрику нужно пересмотреть свое поведение, чтобы прогрессировать.

"Думаю, он говорил не о бытовых моментах, а о поведении на поле, понимании игры", – рассказал Мудрик.

 

 

Отметим, что 1 марта стало известно, что Мудрик на правах аренды будет выступать за "Арсенал-Киев". Столичный клуб также дозаявил на весеннюю часть чемпионата Украины остальных 9 новичков.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер ФК Арсенал-Киев
Источник: 24 Канал
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