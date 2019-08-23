Талантливый защитник "Динамо" травмировался и тренируется отдельно

Защитник "Динамо" Денис Попов получил травму в поединке молодежного чемпионата Украины против "Шахтера", который состоялся 9 августа.

Защитник накануне поединка против "Олимпика" занимается по индивидуальной программе, а его выход на поле маловероятен, сообщает Dynamomania.com.

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Заметим, что в текущем сезоне Попов еще не выходил на поле за основную команду киевлян.

К слову, поединок 5 тура УПЛ между "Динамо" и "Олимпиком" состоится в субботу, 24 августа. Начало игры запланировано на 19:30.

Спорт 24 писал, что перед матчем с "Динамо" наставник "Олимпика" столкнулся с проблемой – нехваткой исполнителей.