Талантливый защитник "Динамо" травмировался и тренируется отдельно

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Денис Попов
Денис Попов / ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Денис Попов получил травму в поединке молодежного чемпионата Украины против "Шахтера", который состоялся 9 августа.

Защитник накануне поединка против "Олимпика" занимается по индивидуальной программе, а его выход на поле маловероятен, сообщает Dynamomania.com.

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Заметим, что в текущем сезоне Попов еще не выходил на поле за основную команду киевлян.

К слову, поединок 5 тура УПЛ между "Динамо" и "Олимпиком" состоится в субботу, 24 августа. Начало игры запланировано на 19:30.

Спорт 24 писал, что перед матчем с "Динамо" наставник "Олимпика" столкнулся с проблемой – нехваткой исполнителей.

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Теги: Футбол Динамо Спорт
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