Тарас Шелестюк – Луис Альберто Верон: главный боксерский поединок в этом месяце для Украины

31 января в Луизиане состоится долгожданное возвращение на ринг украинского боксера Тараса Шелестюка. Противостоять ему будет представитель Аргентины Луис Альберто Верон.

На первый взгляд поединок Ивана Редкача и Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом WBC был более статусным, однако для украинцев все-таки больше внимания надо уделить именно поединку Тараса Шелестюка. Почему? Во-первых, Тарас гораздо больше достигал за время своей любительской карьеры. Во-вторых, он непобедим и ставит себе конкретную, реальную цель – стать чемпионом мира. Иван же даже в воскресном поединке хотел доказать, что он хороший боксер, достойно выступить, как максимум победить звездного соперника.

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Рассмотрим, для чего Шелестюку нужен бой с аргентинцем, почему такого оппонента выбрала его команда, а также, что следует ожидать дальше, какие перспективы открывает возможная победа.

Прежде всего надо сказать, что сначала для украинца был запланирован другой соперник. Им должен был стать мексиканец Алехандро Давила, но тот получил травму и отказался от боя. Команда украинца быстро нашла замену в лице аргентинца Луиса Альберто Верона. В общем, большой разницы в уровне боксеров нет. Оба имеют схожую статистику выступлений на ринге, находятся на близких позициях в боксерских рейтингах.

И замена, в любом случае, является неприятным сюрпризом для донеччанина. Этот фактор потребует проявить настоящий профессионализм и интеллект. Благо, с обоими качествами у уроженца Макеевки все в порядке. Он постоянно тренируется, ведет спортивный образ жизни даже во время перерыва между боями. Также он славится своими умственными способностями. Тарас прекрасно изучил английский язык, имеет второй разряд по шахматам.

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Луису Альберто Верону 27 лет. За свою карьеру провел 21 бой, 18 раз одерживал победу, 9 раз нокаутом, 1 раз проиграл и дважды сводил поединок вничью. Среди списка оппонентов, которых он победил, нет серьезных боксеров, никто из них не претендовал на престижные чемпионские пояса. Его смело можно записывать в когорту типичных середняков, которые при хороших навыках своего промоутера, а также везению, максимум могут выйти на престижный поединок, из которого для них главным будет получить неплохое финансовое вознаграждение.

Именно такой оппонент и нужен для нашего бойца, у которого сейчас длительный перерыв между выступлениями. Он позволит вновь почувствовать дух боя, в случае победы придаст уверенности себе, а также достаточно сильно приблизит к потенциальному чемпионскому поединку. Более чем вероятно, что уже после победы над аргентинцем Тарас попадет в топ-15 рейтинга какой боксерской организации. Учитывая его результаты, то в бою за титул чемпиона мира Тарасу надо еще провести где-то 4-5 боев с оппозицией такого же уровня.