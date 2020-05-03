Те, кому надо было, уже наворовали денег: Алиев убеждает, что карантин закончится

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев заявил, что не изменил свое мнение относительно пандемии коронавируса. Бывший игрок сборной Украины уверен, что карантин, который вызван пандемией, скоро завершится.

Бывший футболист в интервью Meta Ratings сказал, что карантин можно заканчивать, ведь на теме коронавируса уже наворовали денег.

В Украине карантин будет действовать до 11 мая, после чего возможно постепенное снятие некоторых ограничений.

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Мое мнение остается таким. Скоро все закончится. Уже заканчивается. Те, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Пусть все это быстрее закончится и вернется прежняя жизнь,

– сказал Алиев.

По состоянию на 3 мая в Украине подтверждено 11 913 случаев заражения COVID-19, из них 288 летальных, 1 547 пациентов выздоровели.

В середине марта, когда в Украине были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19, Алиев заявлял, что коронавирус – это фейк.

После этого экс-футболиста раскритиковали бывшие игроки сборной Украины Евгений Левченко и Максим Калиниченко.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

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