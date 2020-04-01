Тебе придется меня подождать: Тайсон намекнул, что покинет "Шахтер"

Футболист "Шахтера" Тайсон лелеет надежду вернуться в Бразилию. В прямом эфире с игроком бразильского "Интернасьонала" Андресом Д'Аалессандро хавбек "Шахтера" рассказал о желании вернуться в Бразилию.

Тайсон заявил, что скоро осуществит свою мечту и вернется в Бразилию, чтобы сыграть с Д'Алессандро в одной команде.

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Все еще не думаю останавливаться. Есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Хочу вернуться. Моя мечта – вернуться и сыграть с тобой вместе. Так или иначе, тебе придется меня подождать. Скоро мы осуществим эту мечту,

– цитирует Тайсона Tribuna.com.

Тайсон – воспитанник "Интернасьонала". Из этого клуба он в 2010 году перешел в "Металлист". Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

Тайсон хочет уйти из "Шахтера"?

В 2019 году вокруг Тайсона и "Шахтера" возникло немало скандалов.

Сначала игрок получил красную карточку в матче против "Динамо". Он показал неприличный жест болельщикам и выбил мяч на трибуны.

Матч прерывали из-за расистских выкриков с трибун в адрес футболиста. Бразилец со слезами на глазах покидал поле.

Букмекеры даже начали принимать ставки, покинет ли Тайсон "Шахтер" из-за расистского скандала.

В конце 2019 года Тайсон решил сделать демарш. Бразилец не хотел оставаться в донецком клубе.

Также СМИ сообщали, что итальянская "Рома" стремилась купить Тайсона у "Шахтера". Донецкий клуб якобы требовал неподъемную для римлян сумму.

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