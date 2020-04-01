24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Тебе придется меня подождать: Тайсон намекнул, что покинет "Шахтер"

- Читати новину українською
Тайсон / shakhtar.com

Футболист "Шахтера" Тайсон лелеет надежду вернуться в Бразилию. В прямом эфире с игроком бразильского "Интернасьонала" Андресом Д'Аалессандро хавбек "Шахтера" рассказал о желании вернуться в Бразилию.

Тайсон заявил, что скоро осуществит свою мечту и вернется в Бразилию, чтобы сыграть с Д'Алессандро в одной команде.

Читайте также "Рома" хочет приобрести уже четвертого игрока "Шахтера"

Все еще не думаю останавливаться. Есть еще несколько целей, которых хотелось бы достичь в Бразилии. Хочу вернуться. Моя мечта – вернуться и сыграть с тобой вместе. Так или иначе, тебе придется меня подождать. Скоро мы осуществим эту мечту,
– цитирует Тайсона Tribuna.com.

Тайсон – воспитанник "Интернасьонала". Из этого клуба он в 2010 году перешел в "Металлист". Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

Тайсон хочет уйти из "Шахтера"?

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Шахтер
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 135857
сегодня , 11:57 "Viva Stalin": Усик попал в очередной скандал
Бокс 2560
сегодня , 17:15 Стало известно, когда сборная Украины сыграет перенесенные матчи с Францией и Польшей
Футбол 1866
сегодня , 17:17 Ломаченко досталось от подписчиков – Усик сразу стал на защиту: видео
Бокс 1032
сегодня , 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Інші види спорту 2621
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 160447
сегодня , 15:21 "Пациенты умирали передо мной": экс-боец UFC шокировал подробностями о коронавирусе в США
Інші види спорту 1474
сегодня , 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Інші види спорту 3267
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 Месси составил список 15 лучших молодых игроков: имена будущих звезд футбола
Ігор Саджениця
сегодня 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 09:50 Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина
Софія Кулай
31 марта 21:47 Сенсационный финалист Кубка Украины показал строительство стадиона во время карантина: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук