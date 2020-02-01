Телеканал "Футбол 3" начал вещание
Новый спортивный телеканал "Футбол 3" с 1 февраля 2020 года начал свою работу.
В прямом эфире телеканала "Футбол 3" 1 февраля покажут четыре матча.
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В 16:25 покажут встречу Бундеслиги "Хоффенхайм" – "Байер".
В 18:55 стартует трансляция матча чемпионата Бельгии "Генк" – "Шарлеруа".
В 20:55 – чемпионат Франции "Ним" – "Монако".
В 22:50 будет транслироваться матч чемпионата Аргентины "Индепендьенте" – "Росарио Сентраль".
Спорт24 писал, что "Футбол 1/2/3" будут транслировать чемпионат Нидерландов, Аргентины и Кубок Бразилии. Первый матч чемпионата Нидерландов будет показан уже в воскресенье, 2 февраля. Центральная встреча 21-го тура "Аякс" – ПСВ будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Футбол 3".
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