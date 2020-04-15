Телеканал "Шахтера" начал вещание в тестовом режиме

В среду, 15 апреля, донецкий "Шахтер" запустил клубный телеканал FCSD.

Канал начал вещание в 14:00 и доступен пользователям Oll.tv и "Воля TV".

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Первым был показан в записи финал Кубка УЕФА 2009 года против "Вердера".

Это первый клубный телеканал в Украине. Вещание будет круглосуточным, будут транслировать матчи "Шахтера", в том числе, архивные. Также будут интервью с игроками, репортажи о команде и послематчевая аналитика.

Планируется, что позже FCSD будет доступен в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять контент на официальный сайт "Шахтера".

Канал планирует получать деньги от провайдеров, а также за счет подписок и спонсоров.

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