Телеканал "Шахтера" начал вещание в тестовом режиме
В среду, 15 апреля, донецкий "Шахтер" запустил клубный телеканал FCSD.
Канал начал вещание в 14:00 и доступен пользователям Oll.tv и "Воля TV".
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Первым был показан в записи финал Кубка УЕФА 2009 года против "Вердера".
Это первый клубный телеканал в Украине. Вещание будет круглосуточным, будут транслировать матчи "Шахтера", в том числе, архивные. Также будут интервью с игроками, репортажи о команде и послематчевая аналитика.
Планируется, что позже FCSD будет доступен в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять контент на официальный сайт "Шахтера".
Канал планирует получать деньги от провайдеров, а также за счет подписок и спонсоров.
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