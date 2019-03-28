Телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать европейскую лигу вместо АПЛ

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / twitter.com

В Украине будут транслировать поединки чемпионата Бельгии по футболу. Телеканал "Футбол" приобрел права на трансляцию матчей Лиги Жупиле.

Матчи чемпионата Бельгии будут транслироваться уже в ближайшие выходные, сообщает Sport Arena.

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Телеканалы "Футбол 1/Футбол 2" транслируют матчи чемпионата Украины, английской Премьер-лиги, итальянской Серии А, а также поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме того, канал показывает встречи сборной Украины. Однако компания Setanta купила права на показ матчей английской Премьер-лиги, поэтому со следующего сезона эту лигу не будут транслировать на каналах "Футбол 1/2".

Отметим, что в бельгийском чемпионате выступает большое количество украинских футболистов. Руслан Малиновский играет за "Генк", Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун выступают за "Гент", Евгений Макаренко – за "Андерлехт", Андрей Бацула является игроком "Кортрейка", а Егор Назарин представляет "Антверпен".

В чемпионате Бельгии на данный момент закончился первый этап, победителем которого стал "Генк". В чемпионский раунд также попали "Андерлехт", "Антверпен", "Брюгге", "Гент" и "Стандард".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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