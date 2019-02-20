Телеканалы "Футбол 1/2" не будут транслировать АПЛ со следующего сезона: причина

Телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" не будут показывать матчи АПЛ с сезона 2019/20, права выкупил другой холдинг.

Права на новый трехлетний цикл на территории Украины купила компания Setanta, не вещающая в Украине, но планирующая запуститься к новому сезону, сообщает SportArena.

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Setanta будет работать на украинском языке, но комментаторы пока неизвестны. Также неизвестно, что будет транслировать Setanta кроме АПЛ.

Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" получили права на трансляцию матчей английского чемпионата, начиная с сезона 2010/11, приобретя их осенью 2010 года. Перед этим поединки АПЛ можно было посмотреть на каналах "Спорт 1" и "Спорт 2".

На каналах "Футбол" останутся матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Серии А. Скорее всего, они продолжат показывать УПЛ, которая будет продаваться единым пулом.

Что такое Setanta?Setanta работает на русском языке на некоторые постсоветские страны с 2012-го. Ранее вещание велось из Дублина, а с осени 2018 года из Киева. Раньше в компании работал украинский комментатор Дмитрий Джулай.

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