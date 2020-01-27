Телеведущая назвала "Лейкерс" расистским словом, рассказывая о гибели Брайанта – видео

Телеведущая канала MSNBC Алисон Моррис, как показалось многим, назвала "Лейкерс" расистским словом, рассказывая о гибели Коби Брайанта и еще восьми человек в авиакатастрофе.

Объявляя новость о смерти Коби Брайанта, ведущая в прямом эфире сказала, что баскетболист играл в клубе "Лос-Анджелес Ниггерс" ("Los Angeles Niggers") вместо "Лос-Анджелес Лейкерс" ("Los Angeles Lakers").

Читайте также: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

На записи слышно, как ведущая Алисон Моррис произносит "Los Angeles Niggers", а затем быстро произносит уже правильное название клуба. При этом звук [g] в слове "niggers" прозвучал мягче, чем нужно.

Ляп телеведущей вызвал бурную дискуссию среди поклонников погибшего пятикратного чемпиона НБА (NBA). При этом часть пользователей сети склонилась к версии, что это была техническая ошибка. Другая же заподозрила репортера в расизме.

Моррис позже написала в Twitter, что случайно объединила названия "Никс" и "Лейкерс", сказав "Нейкерс". На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить ведущую.

Что известно о гибели Коби Брайанта

Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января по местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел крушение над отдаленным полем. Среди людей, кто находился на земле, никто не пострадал.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего жилища в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

Смотрите также! Появилось видео с места катастрофы вертолета с Коби Брайантом