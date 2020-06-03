Бывший левый защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Нигерии Тайе Тайво рассказал, что не сталкивался с расизмом в Украине.

Тайе Тайво рассказал, как его приняли в киевском клубе, в который он перешел в 2012 году. Слова 35-летнего защитника цитирует Football.ua.

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У нас (африканских легионеров – ред.) не было ощущения, что мы иностранцы – наоборот, мы чувствовали себя как дома. Нас хорошо приняли, будто мы черные украинцы. В чем бы мы не нуждались – нам пытались это дать.



Сталкивался ли я с расизмом в Украине? О нет-нет-нет. В Украине – нет расизма. А про шутки Алиева... Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом,

– сказал Тайво.

Также Нигериец отметил, что уже не вспомнит имени президента столичного клуба, но поблагодарил его, так как тот всегда выполнял свои обещания.

Карьера Тайе Тайво в "Динамо"

Тайе Тайво играл в "Динамо" на правах аренды с 2012 по 2013 год. В сумме провел 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол ("Шахтеру") и отдал 4 ассиста.

Также он защищал цвета таких европейских клубов как "Марсель", "Милан" и КПР.