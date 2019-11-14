Темнокожий украинский боксер рассказал, как расправлялся с расистами в Украине

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Исмаил Силлах
Исмаил Силлах / fightnews.info

Исмаил Силлах – профессиональный боксер. Его мама украинка, а отец – из Сьерра-Леоне. Поэтому с детства парень сталкивался с расизмом. Сначала в Запорожье, затем – в Мариуполе, куда переехала его семья. Однако занятия спортом изменили ситуацию.

"15-20 лет назад в нашей стране расистские настроения били ключом. Поэтому мне и двоим моим братьям Аджику и Стефану с молодых лет пришлось защищать свою честь и достоинство. Только после того как я стал чемпионом мира среди юниоров, вице-чемпионом мира и капитаном олимпийской сборной Украины надо мной перестали смеяться за цвет кожи. Последний раз наказывал расиста много лет назад", – рассказал Исмаил Силлах в комментарии "Чемпиону".

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Кто такой Исмаил Силлах Родился 9 февраля 1985 года в Запорожье. Заслуженный мастер спорта Украины по боксу. Чемпион мира среди кадетов (U-17) 2001 года. Вице-чемпион мира 2005 года. Вице-чемпион Европы 2006 года. Был капитаном олимпийской сборной Украины по боксу. С 2008 года постоянно проживает в США.

На профессиональном ринге провел 33 боя, в которых одержал 27 побед, 6 поединков проиграл. Последний бой провел в Мексике 14 декабря 2018 года, в котором нокаутировал мексиканца Хулио Алькантара Майорса.

30 ноября 2013 года в канадском Квебеке дрался за титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация), но уступил россиянину Сергею Ковалеву.

Боксер признается, что неоднократно сталкивался с расистскими проявлениями в Украине, и иногда проводить "разъяснительную работу" приходилось кулаками.

"В Мариуполе с двумя, и с тремя индивидуумами дрался. Когда с тремя, чаще всего бил двоих, а третьего уже приходилось догонять. У нас как в городе было – парень напьется, пойдет в бар или ночной клуб и там себя царем чувствует – толкается, матерится. Мой цвет кожи на них действовал, как красная тряпка на разъяренного быка. Вот мне и приходилось их успокаивать. Чтобы их сильно не травмировать, бил в живот. Или по печени – после таких ударов дыхание перекрывается, человек обычно падает. После моих ударов ребята часто бегали в туалет – рвали там. Некоторые, впрочем, и до клозета не успевали добежать – вырывали сразу на месте. Но инициатором разборок сам никогда не был", – признался Исмаил Силлах.

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С 2008 года боксер проживает в США. Там, по его словам, ему пока не приходилось сталкиваться с расизмом. Зато там его называли "Черным русским", не отличая Украину и Россию.

Почему ситуация с расизмом получила огласку в Украине

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бокс Расизм на матче Шахтер – Динамо Расизм
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