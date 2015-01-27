Теннис. Джокович — в четвертьфинале Australian Open
Новак Джокович запрыгнул в последний вагон в четвертьфинал. Первая ракетка мира уже восьмой год подряд не будет лишним на этой стадии Australian Open. Настроение сербу на его любимом Грэнд Слэме не сумел испортить Жиль Мюллер.
Результаты:
Новак Джокович - Жиль Мюллер - 6:4, 7:5, 7:5.
Милош Раонич - Фелисиано Лопес - 6:4, 4:6, 6:3, 6:7, 6:3.
Венус Уильямс - Ангешка Радванска - 6:3, 2:6, 6:1.
Источник: Телеканал новостей "24"
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