Теннис. Джокович — в четвертьфинале Australian Open

165 Читати новину українською

Новак Джокович запрыгнул в последний вагон в четвертьфинал. Первая ракетка мира уже восьмой год подряд не будет лишним на этой стадии Australian Open. Настроение сербу на его любимом Грэнд Слэме не сумел испортить Жиль Мюллер.

Результаты:

Новак Джокович - Жиль Мюллер - 6:4, 7:5, 7:5.

Милош Раонич - Фелисиано Лопес - 6:4, 4:6, 6:3, 6:7, 6:3.

Венус Уильямс - Ангешка Радванска - 6:3, 2:6, 6:1.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня
138266
Теги: Спорт Теннис Австралия
Источник: Телеканал новостей "24"
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа
сегодня 14:47 Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа
74
"Бостон" в сухую разгромил "Каролину" и стал первым финалистом НХЛ: видео
сегодня 12:33 "Бостон" в сухую разгромил "Каролину" и стал первым финалистом НХЛ: видео
12
Украинский боксер Деревянченко не будет драться за титул IBF из-за ошибки
сегодня 11:02 Украинский боксер Деревянченко не будет драться за титул IBF из-за ошибки
73
Теннисист во время матча наорал на зрителей и начал бросаться вещами: видео
16 мая 18:40 Теннисист во время матча наорал на зрителей и начал бросаться вещами: видео
141
Украинские спортсмены показали свои уникальные вышиванки: фото
16 мая 18:17 Украинские спортсмены показали свои уникальные вышиванки: фото
110
Новости
Больше новостей
Залиште відгук