Теннис. Джокович сыграет с Вавринкой
Новак Джокович жаждет реванша. Сильнейший теннисист планеты пробился в полуфинал Australian Open.
На этой стадии турнира Джокович сыграет против швейцарца Стена Вавринки, который в прошлом на австралийских кортах обыграл серба в четвертьфинале. На этот раз на пути в четверку лучших на турнире Джоко серьезных препятствий не встретил. Своему сопернику – канадцу Раоничу серб не отдал ни одного сета, в первом правда победив лишь на тай-брейке.
Результат:
Новак Джокович – Милош Раонич – 7:6 6:4 6:2
Следующий соперник Джоковича Вавринка в прошлом году в Австралии запомнился не только тем, что обыграл серба. Именно швейцарец тогда торжествовал в Мельбурне, покорив пока единственный в карьере Грэнд Слэм. Теперь Вавринка уверенно шагает к защите титула. В четвертьфинальной дуэли с четвертой ракеткой мира капитулировал японец Нишикори.
Результат:
Стэн Вавринка – Кей Нишикори – 6:3 6:4 7:6