Теннис. Джокович сыграет с Вавринкой

Новак Джокович жаждет реванша. Сильнейший теннисист планеты пробился в полуфинал Australian Open.

На этой стадии турнира Джокович сыграет против швейцарца Стена Вавринки, который в прошлом на австралийских кортах обыграл серба в четвертьфинале. На этот раз на пути в четверку лучших на турнире Джоко серьезных препятствий не встретил. Своему сопернику – канадцу Раоничу серб не отдал ни одного сета, в первом правда победив лишь на тай-брейке.

Результат:

Новак Джокович – Милош Раонич – 7:6 6:4 6:2

Следующий соперник Джоковича Вавринка в прошлом году в Австралии запомнился не только тем, что обыграл серба. Именно швейцарец тогда торжествовал в Мельбурне, покорив пока единственный в карьере Грэнд Слэм. Теперь Вавринка уверенно шагает к защите титула. В четвертьфинальной дуэли с четвертой ракеткой мира капитулировал японец Нишикори.

Результат:

Стэн Вавринка – Кей Нишикори – 6:3 6:4 7:6