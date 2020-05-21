Теннисист Марченко о выступлениях в России: Наши страны близки и нам от этого никуда не деться
Украинский теннисист Илья Марченко высказался относительно поездок на турниры в Россию. Илья больше не выступает на соревнованиях в России.
Не все в России имеют одинаковое мнение
В интервью Sport.ua Марченко назвал выступления украинских спортсменов в России политическим вопросом.
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По его мнению, каждый должен решать для себя сам.
Наши страны очень близки и нам от этого никуда не деться. Кто-то имеет родственников, кто-то имеет совершенно иное видение ситуации. Если закрывать границы, то полностью, а также объявить войну. Но когда вокруг полумеры, то запрещать спортсменам там выступать я считаю неправильным,
– заявил Марченко.
Марченко также убежден, что в России не все имеют одинаковое мнение. Теннисист утверждает, что там есть хорошие люди.
"Я не сторонник всех равнять под одну гребенку. Не все в России имеют одинаковое мнение. Также есть много хороших и искренних людей, которые сломались под давлением постоянной пропаганды. Я не считаю их автоматически плохими. Все могут ошибаться, я тоже", – сказал Илья.
Марченко заявил, что решил не ездить на соревнования в Россию, ведь чувствует дискомфорт.
"Совсем недавно мне приходилось лететь через Москву, даже в трансферной зоне не чувствую себя спокойно", – добавил спортсмен.
Что известно об Илье Марченко
32-летний украинский теннисист родом из Донецка. Илья начал играть в теннис в 7 лет. Любимое покрытие – хард, лучший удар – форхенд.
Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема – 4 круг Открытого чемпионата США 2016 года, где Илья в 4 сетах уступил будущему чемпиону Стену Вавринке.
Лучшая позиция в рейтинге ATP – 74 позиция в 2016 году.