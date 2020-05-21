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Теннисист Марченко о выступлениях в России: Наши страны близки и нам от этого никуда не деться

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Илья Марченко
Илья Марченко / ФТУ

Украинский теннисист Илья Марченко высказался относительно поездок на турниры в Россию. Илья больше не выступает на соревнованиях в России.

Не все в России имеют одинаковое мнение

В интервью Sport.ua Марченко назвал выступления украинских спортсменов в России политическим вопросом.

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По его мнению, каждый должен решать для себя сам.

Наши страны очень близки и нам от этого никуда не деться. Кто-то имеет родственников, кто-то имеет совершенно иное видение ситуации. Если закрывать границы, то полностью, а также объявить войну. Но когда вокруг полумеры, то запрещать спортсменам там выступать я считаю неправильным,
– заявил Марченко.

Марченко также убежден, что в России не все имеют одинаковое мнение. Теннисист утверждает, что там есть хорошие люди.

"Я не сторонник всех равнять под одну гребенку. Не все в России имеют одинаковое мнение. Также есть много хороших и искренних людей, которые сломались под давлением постоянной пропаганды. Я не считаю их автоматически плохими. Все могут ошибаться, я тоже", – сказал Илья.

Марченко заявил, что решил не ездить на соревнования в Россию, ведь чувствует дискомфорт.

"Совсем недавно мне приходилось лететь через Москву, даже в трансферной зоне не чувствую себя спокойно", – добавил спортсмен.

Что известно об Илье Марченко

32-летний украинский теннисист родом из Донецка. Илья начал играть в теннис в 7 лет. Любимое покрытие – хард, лучший удар – форхенд.

Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема – 4 круг Открытого чемпионата США 2016 года, где Илья в 4 сетах уступил будущему чемпиону Стену Вавринке.

Лучшая позиция в рейтинге ATP – 74 позиция в 2016 году.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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