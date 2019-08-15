Теннисист Кирьос попал в очередной скандал: разбил ракетки и плюнул в сторону судьи (видео)

24-летний австралийский теннисист Ник Кирьос попал в очередной скандал. На этот раз теннисист попал в неприятную ситуацию на турнире в Цинциннати (США).

На этот раз 27 ракетка мира не смог сдержать эмоций во время перерыва в матче 1/16 финала против Карена Хачанова.

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Австралиец в подтрибунном помещении сломал две ракетки и плюнул в сторону судьи.

В конце концов, у Кирьоса был повод сердиться. Он проиграл поединок по итогам трех сетов: 7:6, 6:7, 2:6.

Ранее Кирьос был дисквалифицирован из престижного грунтового турнира в Риме (Италия). Судья дисквалифицировал Ника Кирьоса в третьей партии против Каспера Рууда за неспортивное поведение.

Кирьос был недоволен, что люди на трибунах продолжают ходить во время его подачи и начал кричать на зрителей.

Подобное поведение теннисистов не является чем-то новым. Серьезные скандалы разгорелись на Australian Open. В частности, немецкий теннисист Александр Зверев разбил свою ракетку.

Не выдержали нервы на Australian Open у испанца Пабло Карреньо Бусты. Покидая корт, он швырнул свою сумку и выкрикивал какие-то слова в адрес судьи.