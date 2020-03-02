Теннисист Рафаэль Надаль завоевал 85-й титул в карьере и установил уникальный рекорд
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счетом 6:3, 6:2. Это уже 85-й титул в карьере испанца.
С этой победой Надаль стал самым возрастным обладателем титула в Акапулько. Кроме того, он является и самым молодым обладателем этого титула. Свою первую победу на мексиканском турнире Надаль завоевал еще в 2005 году.
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Добавим, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил Daily Express, что пропустит летний турнир в Лос-Кабосе (Мексика), чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Токио.
Достижения Рафаэля Надаля
Успехи на турнирах Большого шлема:
- Двенадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019).
- Двукратный победитель Уимблдонского турнира (2008, 2010).
- Четырехкратный победитель Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017, 2019).
- Победитель Открытого чемпионата Австралии (2009).
Общие достижения и рекорды:
- Победитель 35 турниров серии Мастерс (абсолютный рекорд).
- Пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании (2004, 2008, 2009, 2011, 2019).
- Лучший игрок ATP-тура (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).
- Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии – с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте.
- Надалю принадлежит рекорд в 11 побед на турнире серии Мастерс в Монте-Карло (2018). Никто чаще не побеждал на одном турнире за всю историю ATP-тура. После очередной, 11-й победы на турнире в Барселоне (2018), Рафаэль Надаль стал единственным теннисистом, который смог выиграть два разных турнира одиннадцать раз, а после 11-й победы на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2018 году, стал единственным теннисистом, который смог выиграть 3 разных турнира, каждый по 11 раз, а также установил рекорд на турнирах "Большого шлема", став первым теннисистом, который выиграл одиннадцать титулов.
- Надаль на протяжении 13 лет подряд (с 2005 года) ни на одну неделю не покидал и до сих пор не покидает топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов.
- Надаль является единственным теннисистом в истории, который сумел выиграть свыше 400 матчей на двух разных типах покрытия.
- Рафаэль Надаль 10 сезонов подряд, выигрывал не менее одного титула "Большого Шлема".
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