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Теннисист Рафаэль Надаль завоевал 85-й титул в карьере и установил уникальный рекорд

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счетом 6:3, 6:2. Это уже 85-й титул в карьере испанца.

С этой победой Надаль стал самым возрастным обладателем титула в Акапулько. Кроме того, он является и самым молодым обладателем этого титула. Свою первую победу на мексиканском турнире Надаль завоевал еще в 2005 году.

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Добавим, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил Daily Express, что пропустит летний турнир в Лос-Кабосе (Мексика), чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Токио.

Достижения Рафаэля Надаля

Успехи на турнирах Большого шлема:

  • Двенадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019).
  • Двукратный победитель Уимблдонского турнира (2008, 2010).
  • Четырехкратный победитель Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017, 2019).
  • Победитель Открытого чемпионата Австралии (2009).

Общие достижения и рекорды:

  • Победитель 35 турниров серии Мастерс (абсолютный рекорд).
  • Пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании (2004, 2008, 2009, 2011, 2019).
  • Лучший игрок ATP-тура (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).
  • Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии – с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте.
  • Надалю принадлежит рекорд в 11 побед на турнире серии Мастерс в Монте-Карло (2018). Никто чаще не побеждал на одном турнире за всю историю ATP-тура. После очередной, 11-й победы на турнире в Барселоне (2018), Рафаэль Надаль стал единственным теннисистом, который смог выиграть два разных турнира одиннадцать раз, а после 11-й победы на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2018 году, стал единственным теннисистом, который смог выиграть 3 разных турнира, каждый по 11 раз, а также установил рекорд на турнирах "Большого шлема", став первым теннисистом, который выиграл одиннадцать титулов.
  • Надаль на протяжении 13 лет подряд (с 2005 года) ни на одну неделю не покидал и до сих пор не покидает топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов.
  • Надаль является единственным теннисистом в истории, который сумел выиграть свыше 400 матчей на двух разных типах покрытия.
  • Рафаэль Надаль 10 сезонов подряд, выигрывал не менее одного титула "Большого Шлема".
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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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