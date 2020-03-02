Теннисист Рафаэль Надаль завоевал 85-й титул в карьере и установил уникальный рекорд

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счетом 6:3, 6:2. Это уже 85-й титул в карьере испанца.

С этой победой Надаль стал самым возрастным обладателем титула в Акапулько. Кроме того, он является и самым молодым обладателем этого титула. Свою первую победу на мексиканском турнире Надаль завоевал еще в 2005 году.

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RAFA RULES ACAPULCO AGAIN @RafaelNadal is the @AbiertoTelcel champion for a third time after defeating Fritz 6-3 6-2! #AMT2020 pic.twitter.com/n5TIgCz3Ik — ATP Tour (@atptour) March 1, 2020

Добавим, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил Daily Express, что пропустит летний турнир в Лос-Кабосе (Мексика), чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Токио.

Достижения Рафаэля Надаля

Успехи на турнирах Большого шлема:

Двенадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019).

Двукратный победитель Уимблдонского турнира (2008, 2010).

Четырехкратный победитель Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017, 2019).

Победитель Открытого чемпионата Австралии (2009).

Общие достижения и рекорды: