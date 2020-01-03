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Теннисист со злости разбил ракетку о корт во время матча: видео

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Саша Зверев / twitter.com/SH_RolexMasters

Немецкий теннисист Саша Зверев уступил в матче группового этапа ATP Cup. Еще во время игры теннисист, который выигрывал, со злости разбил свою ракетку.

Немец был впереди в матче против Алекса де Минора. Хотя первый сет он выиграл довольно трудно, реализовав сет-пойнт лишь с пятой попытки.

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Во втором сете между Зверевым и де Минором была равная борьба. Поэтому закончилось все тем, что теннисисты сыграли тай-брейк, где и победил австралиец. Именно после этого Зверев со злости просто разбил свою ракетку о корт.

Видео, как Зверев разбил свою ракетку

Но это не помогло справиться с нервами. В третьем сете де Минор повел в счете 4:0 и без особых проблем довел матч до победы.

Стоит отметить, что за матч Зверев сделал 14 двойных ошибок.

Видео лучших моментов матча Зверев – де Минор

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Новости Спорта
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