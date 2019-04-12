Теннисист Стаховский поборется за путевку в полуфинал на турнире
Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский победил японского теннисиста Тацуми Ито в четвертьфинале престижного турнира в Тайване.
Сергей Стаховский – Тацуми Ито 2:1 (7:6, 6:7, 6:4)
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Первый сет Стаховский взял на тайбрейке. Украинец выиграл три розыгрыша на подаче соперника. В течении второго сета Стаховский не удержал преимущество с брейком и не подал на матч при счете 5:4.
В решающей партии Сергей уступал 2:4, но выиграл следующие четыре гейма подряд и оформил путевку в 1/2 финала.
Ранее Стаховский и Ито встречались на корте дважды. В 2013 году на турнире в Монпелье, где Стаховский победил в сложном матче в трех партиях, а также два года назад на Уимблдоне. Тогда украинцу удалось обыграть представителя Японии в пятисетовом матче со счетом 8:6 в решающей партии.
В полуфинале соперником Сергея Стаховского станет еще один японец – Го Соеда. Теннисисты провели всего один очный матч: в 2005 году в Токио, где сильнее был Соеда.
Стаховский в третьем раунде обыграл француза Максима Жанвье. Также украинец победил Стефана Робера.