Теннисист упал на корте прямо во время розыгрыша из-за ужасной боли и не смог встать: видео

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Никола Кун не смог продолжить матч
Никола Кун не смог продолжить матч / twitter.com/TuFanaticFutbol

Испанский теннисист Никола Кун не смог продолжить борьбу в матче с немецким спортсменом Мишей Зверевым в первом круге Miami Open.

Матч был завершен при равном счете 6-4, 5-7, 2-2, поскольку испанец в одном из розыгрышей упал из-за судороги.

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19-летний обладатель "wild card" покинул площадку только с помощью физиотерапевтов.

У испанца было 8 матчболов, однако завершить поединок в свою пользу ему не удалось. В 21-м веке это лишь в четвертый раз теннисисту удалось отыграть такое количество матчболов в матче ATP.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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