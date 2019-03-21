Теннисист упал на корте прямо во время розыгрыша из-за ужасной боли и не смог встать: видео
Испанский теннисист Никола Кун не смог продолжить борьбу в матче с немецким спортсменом Мишей Зверевым в первом круге Miami Open.
Матч был завершен при равном счете 6-4, 5-7, 2-2, поскольку испанец в одном из розыгрышей упал из-за судороги.
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19-летний обладатель "wild card" покинул площадку только с помощью физиотерапевтов.
У испанца было 8 матчболов, однако завершить поединок в свою пользу ему не удалось. В 21-м веке это лишь в четвертый раз теннисисту удалось отыграть такое количество матчболов в матче ATP.
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Источник: 24 Канал
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