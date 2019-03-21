Теннисист упал на корте прямо во время розыгрыша из-за ужасной боли и не смог встать: видео

Испанский теннисист Никола Кун не смог продолжить борьбу в матче с немецким спортсменом Мишей Зверевым в первом круге Miami Open.

Матч был завершен при равном счете 6-4, 5-7, 2-2, поскольку испанец в одном из розыгрышей упал из-за судороги.

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19-летний обладатель "wild card" покинул площадку только с помощью физиотерапевтов.

De los vídeos más impactantes del deporte de este año en el #miamiopen2019. El tenista español Nicola Kuhn sufrió un colapso durante la primera ronda ante el alemán Mischa Zverev y abandonó la pista por los dolores que le provocaron varios calambres.

pic.twitter.com/vm0U1dTdqv — JD (@JuanDiSciascio) 21 березня 2019 р.

У испанца было 8 матчболов, однако завершить поединок в свою пользу ему не удалось. В 21-м веке это лишь в четвертый раз теннисисту удалось отыграть такое количество матчболов в матче ATP.

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