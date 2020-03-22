Теннисист Вавринка пошел на оригинальное свидание с игрушечным мишкой – фото

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка весело проводит время в карантине. На этот раз швейцарец поделился с болельщиками с кем проводит весенние вечера дома.

34-летний швейцарец Стэн Вавринка провел домашний романтический вечер в компании большого игрушечного мишки.

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Этим спортсмен поделился с фанатами в своем твиттере.

Вот такое у меня субботнее свидание во время карантина. А как у вас?,

подписал фотографию швейцарец.

Достижения Стэна Вавринки

Швейцарский теннисист занимает 17-ю строчку рейтинга ATP.

Стэн Вавринка победитель трех турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016), а также Мастерса в Монте-Карло (2014).

Звание олимпийского чемпиона Вавринка завоевал на Олимпиаде-2008 в Пекине в парном разряде вместе с Роджером Федерером.

Вавринка имеет один из лучших одноручных бекхендов среди теннисистов профессионалов. Это его любимый удар.

Из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры были перенесены. Возобновление соревнований планируют в июне этого года.

Добавим, что по состоянию на сегодня, 22 марта, в Швейцарии зафиксированы 6 575 случаев заражения коронавирусом.

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