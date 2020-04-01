Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина

В этой благотворительности второй ракетке Украины Даяне Ястремской будет помогать местный депутат Александр Горенюк. Одесситы создали штаб с названием "Действие против пандемии".

⁣⁣ Об этом они сообщили в своих соцсетях и сняли короткий ролик. Одесситы займутся организацией доставки продуктов. Ястремская и Горенюк призвали жителей Одессы поддержать их инициативу.

Читайте также Спорт против коронавируса: спортсмены, поддержавшие мир в борьбе с пандемией

Нам нужен ты! Мы начинаем с 3-х тысяч продуктовых наборов и 14 дней. Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и нужных вещей для жизни,

– написала теннисистка.

Прокомментировала теннисистка в видео: "Привет, я Даяна Ястремская. Вирус – это не миф, не что-то далекое и нас не касается. Пожилые люди, пенсионеры, люди с инвалидностью, члены многодетных семей. Эти люди в зоне риска. Мы будем рады сотрудничать с одесситами, готовыми присоединиться к нашему штабу и вместе с нами доставлять продукты питания нуждающимся. Объединившись, Одесса с достоинством переживет эти непростые дни".

Всем, кто желает помочь, необходимо перейти по ссылке.

Добавим, что Всемирная теннисная ассоциация сняла видео о пути к успеху украинки Даяны Ястремской. 19-летняя украинская теннисистка занимает 25-е место в мировом рейтинге WTA.

По состоянию на сегодня, 1 апреля, в Украине зафиксировано 645 случаев заболеваний коронавирусом, из них 17 человек умерли.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram