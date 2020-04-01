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Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина

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Даяна Ястремская / btu.org.ua

В этой благотворительности второй ракетке Украины Даяне Ястремской будет помогать местный депутат Александр Горенюк. Одесситы создали штаб с названием "Действие против пандемии".

⁣⁣Об этом они сообщили в своих соцсетях и сняли короткий ролик. Одесситы займутся организацией доставки продуктов. Ястремская и Горенюк призвали жителей Одессы поддержать их инициативу.

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Нам нужен ты! Мы начинаем с 3-х тысяч продуктовых наборов и 14 дней. Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и нужных вещей для жизни,
– написала теннисистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАМ НУЖЕН ТЫ! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣ ⁣⁣Вирус - это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. Наши: — инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣ ⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣ ⁣⁣— продуктовые наборы. Твои: — время и стремление творить добро.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ️ https://bit.ly/2xBUDl4 ⁣ ⁣И да. Для нас очень важен твой репост!⁣⁣ ⁣⁣#Одесса #коронавирус #помощь

Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Прокомментировала теннисистка в видео: "Привет, я Даяна Ястремская. Вирус – это не миф, не что-то далекое и нас не касается. Пожилые люди, пенсионеры, люди с инвалидностью, члены многодетных семей. Эти люди в зоне риска. Мы будем рады сотрудничать с одесситами, готовыми присоединиться к нашему штабу и вместе с нами доставлять продукты питания нуждающимся. Объединившись, Одесса с достоинством переживет эти непростые дни".

Всем, кто желает помочь, необходимо перейти по ссылке.

Добавим, что Всемирная теннисная ассоциация сняла видео о пути к успеху украинки Даяны Ястремской. 19-летняя украинская теннисистка занимает 25-е место в мировом рейтинге WTA.

По состоянию на сегодня, 1 апреля, в Украине зафиксировано 645 случаев заболеваний коронавирусом, из них 17 человек умерли.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

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Автор: София Кулай
Теги: благотворительность Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Спорта Даяна Ястремская Теннис Спорт
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