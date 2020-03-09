Теннисный супертурнир в Индиан-Уэллс отменили из-за коронавируса: официальное заявление
Отменили престижный теннисный турнир BNP Paribas 2020, который должен был начаться в марте в штате Калифорния. Причина – эпидемия коронавируса.
В штате Калифорния обнаружили первый случай заболевания коронавирусом.
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Соревнования серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Калифорнии должны были стартовать уже на этой неделе.
Как сообщает официальная страница организаторов соревнований в твиттере, соревнования решили не проводить.
Как отметил директор BNP Paribas Open Томми Хаас, они будут рассматривать варианты переноса турнира на другие даты.
Действующими чемпионами соревнований являются Доминик Тим и Бьянка Андрееску.
Что такое турнир BNP Paribas Open?Это престижный теннисный турнир, который проходит в Индиан-Уэллс в штате Калифорния. Соревнования проходят в теннисном саду Индиан-Уэллс на открытых жестких кортах.
По состоянию на сегодня в США коронавирусом заболело 554 человека, из них 22 умерли.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.