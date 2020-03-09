Теннисный супертурнир в Индиан-Уэллс отменили из-за коронавируса: официальное заявление

Отменили престижный теннисный турнир BNP Paribas 2020, который должен был начаться в марте в штате Калифорния. Причина – эпидемия коронавируса.

В штате Калифорния обнаружили первый случай заболевания коронавирусом.

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Соревнования серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Калифорнии должны были стартовать уже на этой неделе.

Как сообщает официальная страница организаторов соревнований в твиттере, соревнования решили не проводить.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

Как отметил директор BNP Paribas Open Томми Хаас, они будут рассматривать варианты переноса турнира на другие даты.

Действующими чемпионами соревнований являются Доминик Тим и Бьянка Андрееску.

Что такое турнир BNP Paribas Open?Это престижный теннисный турнир, который проходит в Индиан-Уэллс в штате Калифорния. Соревнования проходят в теннисном саду Индиан-Уэллс на открытых жестких кортах.

По состоянию на сегодня в США коронавирусом заболело 554 человека, из них 22 умерли.

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ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала