24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Теннисный супертурнир в Индиан-Уэллс отменили из-за коронавируса: официальное заявление

- Читати новину українською

Отменили престижный теннисный турнир BNP Paribas 2020, который должен был начаться в марте в штате Калифорния. Причина – эпидемия коронавируса.

В штате Калифорния обнаружили первый случай заболевания коронавирусом.

Стоит прочитать Коронавирус и спорт: какие события перенесли и отменили

Соревнования серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Калифорнии должны были стартовать уже на этой неделе.

Как сообщает официальная страница организаторов соревнований в твиттере, соревнования решили не проводить.

Как отметил директор BNP Paribas Open Томми Хаас, они будут рассматривать варианты переноса турнира на другие даты.

Действующими чемпионами соревнований являются Доминик Тим и Бьянка Андрееску.

Что такое турнир BNP Paribas Open?Это престижный теннисный турнир, который проходит в Индиан-Уэллс в штате Калифорния. Соревнования проходят в теннисном саду Индиан-Уэллс на открытых жестких кортах.

По состоянию на сегодня в США коронавирусом заболело 554 человека, из них 22 умерли.

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Путин передумал быть "вечным" президентом России
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:39 Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко стала победительницей парного турнира в Мексике
Софія Кулай
сегодня 10:13 "Ювентус" при пустых трибунах уверенно победил "Интер": видео
Софія Кулай
8 марта 20:42 "Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Манчестер Сити" Зинченко: видео
Михайло Гема
8 марта 19:48 Вторая часть УПЛ: календарь матчей и когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
Михайло Гема
8 марта 16:32 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук