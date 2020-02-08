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Теофимо Лопес назвал дату боя против Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

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Василий Ломаченко / 5 канал

Василию Ломаченко для звания абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе нужен титул IBF, которым владеет Теофимо Лопес. Стороны, похоже, договорились о проведении боя.

Теофимо Лопес на своей странице в twitter опубликовал дату – 30 мая.

Бой, скорее всего, состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, а сам бой в США покажут по системе платных трансляций Pay-Per-View.

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Пока других официальных подтверждений о проведении такого боя нет.

  • Если бой Ломаченко – Лопес состоится, то украинец может получить за него 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.
  • Ломаченко последний раз выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
  • Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, получавшим такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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