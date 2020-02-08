Теофимо Лопес назвал дату боя против Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

Василию Ломаченко для звания абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе нужен титул IBF, которым владеет Теофимо Лопес. Стороны, похоже, договорились о проведении боя.

Теофимо Лопес на своей странице в twitter опубликовал дату – 30 мая.

May 30th ? — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020

Бой, скорее всего, состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, а сам бой в США покажут по системе платных трансляций Pay-Per-View.

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Пока других официальных подтверждений о проведении такого боя нет.