Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео

Американец Теофимо Лопес довольно легко победил представителя Ганы Рачарда Комми и отобрал у него пояс чемпиона IBF в легком весе.

Бой выдался довольно зрелищным, но коротким. Уже во втором раунде Лопес нанес правой прямой удар, после чего Комми одним коленом оказался на ринге и даже покатился по настилу.

Однако боксер встал и решил продолжить бой. Этим и воспользовался Лопес, просто добив соперника. Арбитру только и оставалось, что остановить бой.

Видео нокаута в исполнении Лопеса

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Теофимо Лопес завоевал титул чемпиона в легком весе по версии IBF. И теперь хочет боя против Василия Ломаченко, который владеет поясами WBA, WBO и WBC. Поэтому бой между этими боксерами будет за звание абсолютного чемпиона мира.

Сам Ломаченко присутствовал на этом поединке. Его бой против Лопеса может произойти в апреле 2020 года.

Видео боя Теофимо Лопес – Ричард Комми