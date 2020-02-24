Теперь я официально жертва коронавируса, – украинский теннисист Марченко

Финальный матч украинского теннисиста Ильи Марченко на турнире серии АТР в Италии не состоится из-за коронавируса.

23 февраля в решающем матче в Бергамо Марченко должен был встретиться с французом Энцо Коко, но власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в регионе.

Читайте также: Эпидемия коронавируса в Италии: дерби "Ювентуса" и "Интера" под угрозой срыва

Илья Марченко прокомментировал в соцсети Instagram отмену финального поединка на челленджере в Италии:

Теперь я официально жертва коронавируса. Наш финал сегодня отменила итальянская власть. Ничего ни мы, ни организаторы турнира не в силах сделать.

Марченко за выход в финал турнира в Италии заработал 3650 евро призовых и 48 рейтинговых очков. В случае победы Илья получил бы 6190 евро и 80 баллов в мировой рейтинг.

На этой неделе Илья Марченко вместе с Сергеем Стаховским выступит на челленджере в По (Франция). Первым соперником теннисиста из Донецка станет Маттиас Бахингер.