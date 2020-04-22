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Теплые воспоминания: Бех-Романчук поделилась откровенным фото в купальнике на фоне гор

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Марина Бех-Романчук / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала новую фотографию в своем Instagram. 24-летняя чемпионка в прыжках в длину скучает по отдыху в Буковеле.

Спортсменка на фото сидит в одном купальнике на кровати. Фотограф сделал акцент в кадре на упругие бедра легкоатлетки.

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"Когда у тебя в душе просто теплые воспоминания", – подписала фото Бех-Романчук.

Достижения Марины Бех-Романчук

  • Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
  • В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
  • По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
  • Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которым удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук Спорт
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